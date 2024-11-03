В Сыктывкаре беременной женщине за 20 тысяч рублей «простили» угон машины
- 08:45 3 ноября
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- Елизавета Петрова
В июле 2024 года 22-летняя девушка из Сыктывкара посетила своего знакомого в Усть-Куломском районе. Она отдыхала вместе с ним в гостях у его друзей, как сообщила пресс-служба судов Коми.
Когда приятель ушел из дома, девушка решила покататься на его машине без его разрешения. Автомобиль был открыт, а ключ оставлен в замке зажигания, чем она и воспользовалась. Она выехала на дорогу, направляясь в центр поселка, но не справившись с управлением, врезалась в препятствие. После аварии она оставила машину и скрылась с места происшествия.
На судебном заседании девушка признала свою вину. Дело рассматривали в особом порядке. Усть-Куломский районный суд, учитывая отсутствие судимости, возраст обвиняемой, наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка и беременность, признал ее виновной по части 1 статьи 166 УК, назначив штраф в размере 20 тысяч рублей.