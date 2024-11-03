В Сыктывкаре беременной женщине за 20 тысяч рублей «простили» угон машины

В июле 2024 года 22-летняя девушка из Сыктывкара посетила своего знакомого в Усть-Куломском районе. Она отдыхала вместе с ним в гостях у его друзей, как сообщила пресс-служба судов Коми.

Когда приятель ушел из дома, девушка решила покататься на его машине без его разрешения. Автомобиль был открыт, а ключ оставлен в замке зажигания, чем она и воспользовалась. Она выехала на дорогу, направляясь в центр поселка, но не справившись с управлением, врезалась в препятствие. После аварии она оставила машину и скрылась с места происшествия.