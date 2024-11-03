В Сыктывкаре открылась первая школа после капитального капремонта

Уже 5 ноября учащиеся вернутся в здание московской школы №16, где почти год длился капитальный ремонт. Эта школа стала первой из девяти образовательных учреждений, которые вошли в начальную стадию обновления.

Школа №16 стала частью федеральной программы модернизации образовательных учреждений совместно с восемью другими организациями города. Здесь первыми завершили ремонтные работы. Изначально на капитальное обновление школы было выделено почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета, как сообщила журналистам 2 ноября министр образования и науки Коми Наталья Якимова. Однако возникли дополнительные потребности, например, в обновлении крыши, что потребовало дополнительных средств, которые предоставила республика в размере 10 миллионов рублей. Муниципальные власти также внесли свой вклад, выделив 5,5 миллиона рублей.

На эти средства был проведен ремонт систем водоснабжения и канализации, а также отопления, вентиляции, электроснабжения и пожаротушения. Завершены электромонтажные работы, ремонт кровли, штукатурные, малярные и отделочные работы. Ученики получили современные помещения: просторные, светлые, соответствующие стандартам безопасности.

Параллельно была заменена мебель и оборудование. В столовой обновили не только столы и скамьи, но и кухонные принадлежности и аппараты. В классах установили новые парты и стулья, интерактивные экраны и доски, лабораторные и методические материалы, швейные машины для уроков труда и все необходимые принадлежности для работы с тканью. На это было направлено 22 миллиона рублей.