Концерты, конкурсы, акции и флешмобы: появилась афиша празднования Дня народного единства в Коми

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Акции, концерты, флешмобы и конкурсы: пресс-служба Главы Коми рассказала, как в регионе отпразнуют День народного единства. Так, согласно пресс-релизу, с 1 по 8 ноября пройдет ежегодный IX Большой этнографический диктант, участие в котором позволит каждому желающему протестировать свои знания относительно истории, культуры и традиций народов России. Жители Коми могут выбрать один из двух способов для написания диктанта: очный визит на одно из мероприятий или онлайн на сайте miretno.ru, выбрав раздел "Пройти Диктант". В Сыктывкаре очно написать диктант можно будет 5 ноября в Национальной галерее Коми.

3 ноября в культурных учреждениях региона состоится традиционная всероссийская акция "Ночь искусств", которая в этом году пройдет под девизом "Россия объединяет". Посетители смогут побывать на тематических и развлекательных площадках.

4 ноября в праздничный день в Сыктывкаре организуют автопробег под названием "Народов много — Родина одна! ". Маршрут колонны автомобилей пройдет через магазин "Хозарсенал" (Петрозаводская, 27/1), Октябрьский проспект, улицу Коммунистическая, улицу Первомайская, улицу Куратова и завершится у Республиканского стадиона.

Также, 4 ноября в Доме дружбы народов пройдет межнациональный фестиваль-конкурс для семей "Счастливы вместе", направленный на поддержание и развитие народных семейных традиций, укрепление связей между поколениями через общие интересы и искусства.

В парке имени Кирова у Дома развития культуры и искусства пройдет концерт под названием "Широка страна моя родная", который начнется в 11:00.

В ижемском центральном доме культуры имени В. Осокина состоится благотворительный концерт "Россия. Родина. Единство", который начнется в 15:00.

В Воркуте в городском центре национальных культур пройдет концерт творческих коллективов и солистов от национально-культурных организаций под названием "Вместе мы — Россия", который начнется в 15:00.