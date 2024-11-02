В Сыктывкаре "скорая" спасла мужчину с острым инфарктом миокарда
- 23:20 2 ноября
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- Инесса Богатая
Сотрудники Центра медицины катастроф Республики Коми спасли человека от смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
На днях в единый диспетчерский центр Сыктывкара поступил сигнал, горожанин пожаловался на боли в груди. Немедленно на место отправилась бригада "скорой" помощи, в состав которой входили врач Владимир Шамахов, фельдшер Александра Бужинская и водитель Даниил Фурсов. Время прибытия составило 12 минут.
Как сообщил доктор Владимир Шамахов, 42-летний пациент находился в состоянии средней тяжести. Стандартное обследование включало снятие ЭКГ, что позволило выявить острый инфаркт миокарда и осложнение в виде фибрилляции желудочков. У мужчины началась клиническая смерть. Специалисты начали терапию согласно медицинским стандартам.
Они выполнили дефибрилляцию и приступили к непрямому массажу сердца. Благодаря этим действиям пациент пришел в сознание, и его сердечная деятельность восстановилась. Больного срочно перевезли в Кардиологический диспансер.
В медицинском учреждении ему провели срочную операцию и установили стент в пораженную артерию. Сейчас его состояние стабильно, он находится в сознании.
Министерство здравоохранения Республики Коми напоминает, что резкая боль в груди, особенно с иррадиацией в левую руку или челюсть, может быть признаком опасного состояния — инфаркта миокарда. В такой ситуации следует немедленно обращаться в скорую помощь по номерам "103" или "112".