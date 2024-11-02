В Сыктывкаре "скорая" спасла мужчину с острым инфарктом миокарда

Фото "Про Город"

Сотрудники Центра медицины катастроф Республики Коми спасли человека от смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. На днях в единый диспетчерский центр Сыктывкара поступил сигнал, горожанин пожаловался на боли в груди. Немедленно на место отправилась бригада "скорой" помощи, в состав которой входили врач Владимир Шамахов, фельдшер Александра Бужинская и водитель Даниил Фурсов. Время прибытия составило 12 минут.

Как сообщил доктор Владимир Шамахов, 42-летний пациент находился в состоянии средней тяжести. Стандартное обследование включало снятие ЭКГ, что позволило выявить острый инфаркт миокарда и осложнение в виде фибрилляции желудочков. У мужчины началась клиническая смерть. Специалисты начали терапию согласно медицинским стандартам.

Они выполнили дефибрилляцию и приступили к непрямому массажу сердца. Благодаря этим действиям пациент пришел в сознание, и его сердечная деятельность восстановилась. Больного срочно перевезли в Кардиологический диспансер.

В медицинском учреждении ему провели срочную операцию и установили стент в пораженную артерию. Сейчас его состояние стабильно, он находится в сознании.