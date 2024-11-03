"Поступили новые данные, и от них становится страшно": синоптики изменили прогноз на ноябрь
- 09:20 3 ноября
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- Служба новостей
Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящий месяц, то есть на ноябрь. Метеорологи представили новые данные, от которых становится страшно. Ведь конец осени может сильно и неприятно удивить с климатической точки зрения, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новые поступившие данные указывают на то, что в ноябре во многих регионах России ожидается настоящий климатический кошмар. Ухудшение погоды наступит гораздо раньше положенного по климату срока, и во многих случаях уже в конце осени стоит ждать прихода суровой зимы.
Отмечается, что значительное изменение погоды в худшую сторону накроет в финале осени практически всю территорию нашей страны. Например, в европейской части будет настоящий климатический хаос. Ведь температура будет скакать от плюсовой до минусовой зоны, а осадки будут выпадать в разных формах, вызывая транспортные и другие коллапсы.
Если в начале ноября столбики термометров в Москве и других соседних городах и регионах будут держаться на уровне плюс одного градуса, то затем показатели упадут до минус 15. В это время столичный регион накроют сильные снегопады, которые станут началом суровой зимы. Температура же будет гораздо ниже нормы для этого времени.
Еще более неприятная ситуация ожидается в Сибири и на Урале, где финал осени ознаменуется уходом температуры в зиму. Столбики термометров упадут сразу до минус 25–30 градусов, а число снегопадов может превысить рекорды, установленные для ноября.