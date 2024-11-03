"Поступили новые данные, и от них становится страшно": синоптики изменили прогноз на ноябрь

Синоптики изменили прогноз погоды на предстоящий месяц, то есть на ноябрь. Метеорологи представили новые данные, от которых становится страшно. Ведь конец осени может сильно и неприятно удивить с климатической точки зрения, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новые поступившие данные указывают на то, что в ноябре во многих регионах России ожидается настоящий климатический кошмар. Ухудшение погоды наступит гораздо раньше положенного по климату срока, и во многих случаях уже в конце осени стоит ждать прихода суровой зимы.