В Сыктывкаре усилен контроль за готовностью к уборке снега

В Сыктывкаре усиливается контроль за подготовкой к уборке снега в связи с возможными изменениями погодных условий. Об этом сообщает мэрия столицы Коми.

На предстоящих выходных может выпасть снег, поэтому городские коммунальные службы и управляющие компании обязаны быть готовы к очищению общественных пространств и дворов.