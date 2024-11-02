Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре усилен контроль за готовностью к уборке снега

В Сыктывкаре усилен контроль за готовностью к уборке снега Фото "Про Город"

В Сыктывкаре усиливается контроль за подготовкой к уборке снега в связи с возможными изменениями погодных условий. Об этом сообщает мэрия столицы Коми.

На предстоящих выходных может выпасть снег, поэтому городские коммунальные службы и управляющие компании обязаны быть готовы к очищению общественных пространств и дворов.

Городские службы переходят в режим повышенной готовности на случай сильных снегопадов: проводится патрулирование улиц, перекрёстки обрабатываются противогололедными средствами. Дополнительно уже формируется состав для ночных и дневных смен, чтобы обрабатывать уличные дороги и убирать вновь выпавший снег.

Организациям, обслуживающим многоквартирные дома, рекомендовано вовремя очистить дворы и подъезды.

Напомним, что согласно Правилам благоустройства Сыктывкара, организации, ответственные за общественные территории в зимний период, обязаны обеспечивать своевременную уборку и вывоз снега, а также обрабатывание льда и снега реагентами.

Контроль за выполнением этих обязательных требований, предусмотренных Правилами благоустройства, осуществляется в рамках муниципального надзора.

По информации мэрии, за ненадлежащее содержание территорий в зимний период 2023-2024 годов было вынесено около 70 предупреждений и 40 предписаний. Неисполнение предписаний влечет за собой административную ответственность.

...

  • 0

Популярное

Последние новости