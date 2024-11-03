1 таблетка под куст в ноябре: герань не желтеет и цветет как заведенная – копеечный метод

С приходом глубокой осени комнатные растения требуют особого внимания и заботы. В условиях включенного отопления воздух в квартирах становится слишком сухим, что негативно сказывается на цветах: их листья желтеют, а цветение уменьшается.

В своем блоге "Маленькая дача" автор поделилась рецептом бюджетной подкормки для комнатной герани, которая поможет улучшить цветение в зимний период. Для этого понадобится доступное аптечное средство — аспирин, который можно приобрести без рецепта.