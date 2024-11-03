1 таблетка под куст в ноябре: герань не желтеет и цветет как заведенная – копеечный метод
- 3 ноября 07:15
- 12+
- Служба новостей
С приходом глубокой осени комнатные растения требуют особого внимания и заботы. В условиях включенного отопления воздух в квартирах становится слишком сухим, что негативно сказывается на цветах: их листья желтеют, а цветение уменьшается.
В своем блоге "Маленькая дача" автор поделилась рецептом бюджетной подкормки для комнатной герани, которая поможет улучшить цветение в зимний период. Для этого понадобится доступное аптечное средство — аспирин, который можно приобрести без рецепта.
Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку аспирина в литре прохладной воды и полить этим раствором растения под корень, избегая контакта с листьями. Ацетилсалициловая кислота в аспирине является мощным стимулятором роста растений, и уже вскоре вы заметите изменения: листья станут более насыщенного зеленого цвета, и начнут появляться новые бутоны.
Эту подкормку рекомендуется проводить раз в две недели. Она также подходит для других комнатных растений, таких как цикламены и фиалки, пишет krasnoyarskmedia.ru.