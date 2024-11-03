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1 таблетка под куст в ноябре: герань не желтеет и цветет как заведенная – копеечный метод

1 таблетка под куст в ноябре: герань не желтеет и цветет как заведенная – копеечный методpixabay.com

С приходом глубокой осени комнатные растения требуют особого внимания и заботы. В условиях включенного отопления воздух в квартирах становится слишком сухим, что негативно сказывается на цветах: их листья желтеют, а цветение уменьшается.

В своем блоге "Маленькая дача" автор поделилась рецептом бюджетной подкормки для комнатной герани, которая поможет улучшить цветение в зимний период. Для этого понадобится доступное аптечное средство — аспирин, который можно приобрести без рецепта.

Для приготовления раствора необходимо растворить одну таблетку аспирина в литре прохладной воды и полить этим раствором растения под корень, избегая контакта с листьями. Ацетилсалициловая кислота в аспирине является мощным стимулятором роста растений, и уже вскоре вы заметите изменения: листья станут более насыщенного зеленого цвета, и начнут появляться новые бутоны.

Эту подкормку рекомендуется проводить раз в две недели. Она также подходит для других комнатных растений, таких как цикламены и фиалки, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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