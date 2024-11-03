Проведите декабристу чайную церемонию – зимой обалдеете от обильного цветения
- 3 ноября 07:13
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- Служба новостей
Шлюмбергера, которая многим известна как декабрист— одно из популярнейших растений, выращиваемых цветоводами дома. Она зацветает в зимний период, радуя хозяев своими пестрыми бутонами.
Ноябрь — оптимальный период подготовки декабриста к зимнему цветению. Подкормка, о которой рассказала агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова, позволит шлюмбергере радовать вас пышным цветением холодной зимой.
Удивительно, но декабристу очень симпатичен обычный черный чай. Секрет в том, что в чайных листьях содержатся вещества, которые способствуют мощному росту молодых побегов, а также улучшают общее состояние растения, питая его энергией.
Чтобы приготовить удобрение, необходимо столовую ложку чая без всяких добавок заварить в полулитре кипятка. Затем нужно довести объем жидкости до одного литра и приступить к подкормке.
Таким настоем необходимо тщательно поливать растение дважды в неделю, начиная с первых чисел ноября. Зимой декабрист обязательно порадует вас пышным цветением, пишет krasnoyarskmedia.ru.