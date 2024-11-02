После 50 нужно перестать делать лишь одно — и жизнь наполнится счастьем: Омар Хайям дал совет лучше психологов
- 00:00 3 ноября
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- Служба новостей
Мысли мудреца о жизни особенно актуальны в наши дни
Персидский поэт и один из самых известных восточных мудрецов и философов тысячелетия — Омар Хайям — в представлении не нуждается. Его меткие рубаи до сих пор будоражат умы читателей, помогая им глубже постигать себя и окружающий мир.
В его коротких четверостишиях можно найти ответы на любые вопросы, с которыми человек обычно обращается к психологам. Мудрость, заключенная в этих произведениях, поразительна.
После 40−50 лет каждый задумывается о своем пути и смысле жизни, подводит итоги прожитых лет и пытается разгадать тайны бытия. От чего лучше отказаться? Чем стоит заполнить свои дни? Ответ — в коротких строчках Омара Хайяма.
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинки тают.
Ответ становится очевидным — нужно отказаться от спешки. И эта мысль сегодня актуальна, как никогда, ведь современный человек спешит постоянно. На бессмысленную спешку можно потратить всю жизнь, но все равно не успеть осуществить все планы и сделать все дела.
Мудрец призывает получать удовольствие от каждой прожитой минуты, обращать внимание на мир вокруг, на людей и природу, успокоиться. В каждой мелочи можно увидеть прекрасное.
Спешка — это отрицание настоящего момента, она не дает человеку жить полноценно. В вечной спешке можно упустить самое главное — саму жизнь, пишет hibiny.ru.