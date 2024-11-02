Берите хоть 3 штуки сразу: как выбрать сырокопченую колбасу — вкусную и без вредных добавок

В Роскачестве рассказали, как выбрать «правильную» сырокопченую колбасу без вредных добавок

Несмотря на то, что медики советуют воздерживаться от употребления копченых колбас, многие из нас не могут устоять перед искушением. Очень уж это вкусно, пишет hibiny.ru.

Если вы тоже любите побаловать себя колбаской, нужно знать, как выбрать вкусный и качественный продукт. Важно также обратить внимание на состав сырокопченой колбасы и не приобретать ее, если она содержит «лишние» ингредиенты.

1. Внешний вид

Цвет колбасы должен быть равномерным. Если продукт изготовлен из говядины — темно-красный или бордовый, если из свинины — светло-красным или розоватым, если из конины — темно-красный, почти фиолетовым.

2. Запах

«Правильная» сырокопченая колбаса должна иметь приятный, характерный для копченого мяса, без посторонних примесей запах. Никогда не покупайте продукт с затхлым или кислым «ароматом».

3. Состав

Процентное содержание мяса в качественной колбасе не должно быть ниже 70%. Продукт может содержать натуральные специи (перец, чеснок, паприка). А вот нехарактерных для колбасы ингредиентов в нем быть не должно.

4. Нежелательные добавки

Речь идет о сое, соевом белке, растительных ароматизаторах, консервантах и ароматизаторах. Их наличие может являться признаком плохого качества изделия.