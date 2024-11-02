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В Сыктывкаре водитель "девятки" сбил пенсионерку: женщину доставили в больницу

В Сыктывкаре водитель "девятки" сбил пенсионерку: женщину доставили в больницуФото Управления Госавтоинспекции по Коми

В Сыктывкаре автомобилист на ВАЗ-2109 совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, авария произошла 1 ноября в 19:20. 39-летний водитель двигался на автомобиле ВАЗ-21093 по улице Советской от улицы Горького в сторону улицы Орджоникидзе. Возле дома №2 по улице Советской мужчина за рулём "девятки" сбил женщину, пересекавшую дорогу под непросматриваемым пешеходным переходом справа налево в направлении движения автомобиля.

В результате аварии 66-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвонков крестца. Её доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает владельцев машин строго придерживаться правил безопасного вождения. Водителям следует учитывать дорожные условия и производить манёвры только после полного обеспечения безопасности всех участников движения. Приближаясь к пешеходным переходам и дворовым зонам, где могут находиться люди, необходимо снижать скорость.

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