Мошенники напугали пенсионерку из Коми кредитами и выманили у нее 284 тысячи рублей

Мошенники похитили 284 тысячи рублей у 69-летней жительницы Сыктыдинского района. Эту информацию предоставили в пресс-службе МВД Коми.

По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине, представившись "контролером по электроэнергии", и сумел выведать у нее личные данные, включая дату рождения и информацию о банковских счетах.

Позже ей позвонил человек, называвший себя «специалистом финансовой безопасности». Он сообщил, что кто-то пытается взять кредиты на её имя. Чтобы избежать этого, мошенник убедил женщину самой оформить займы и перевести деньги на якобы «безопасный счет». Также аферист попросил женщину обмануть сотрудников банка о причине получения кредита.