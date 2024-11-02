Мошенники напугали пенсионерку из Коми кредитами и выманили у нее 284 тысячи рублей
- 17:30 2 ноября
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- Инесса Богатая
Мошенники похитили 284 тысячи рублей у 69-летней жительницы Сыктыдинского района. Эту информацию предоставили в пресс-службе МВД Коми.
По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине, представившись "контролером по электроэнергии", и сумел выведать у нее личные данные, включая дату рождения и информацию о банковских счетах.
Позже ей позвонил человек, называвший себя «специалистом финансовой безопасности». Он сообщил, что кто-то пытается взять кредиты на её имя. Чтобы избежать этого, мошенник убедил женщину самой оформить займы и перевести деньги на якобы «безопасный счет». Также аферист попросил женщину обмануть сотрудников банка о причине получения кредита.
"Женщина поверила ему и сказала сотруднику банка, что деньги ей потребуются для ремонта дома", – сообщают в полиции.
В результате жительница региона перевела мошенникам через банкомат 284 тысячи рублей. Когда она попыталась связаться с «консультантом» ещё раз, оказалось, что его номер заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.