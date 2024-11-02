Берем банку сайры — и обалденная намазка готова: затмит даже красную икру с первого укуса

Вкусную намазку можно готовить не только из сыра, крабовых палочек или фасоли, но и из консервированной рыбы. Особой популярностью пользуется сайра, так как она идеально подходит для закуски. Намазку можно подать и на праздничный стол, ведь она сможет затмить красную икру с первого укуса.

Ингредиенты: