Берем банку сайры — и обалденная намазка готова: затмит даже красную икру с первого укуса
- 17:03 2 ноября
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- Служба новостей
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Вкусную намазку можно готовить не только из сыра, крабовых палочек или фасоли, но и из консервированной рыбы. Особой популярностью пользуется сайра, так как она идеально подходит для закуски. Намазку можно подать и на праздничный стол, ведь она сможет затмить красную икру с первого укуса.
Ингредиенты:
- Сайра консервированная – 2 банки;
- Куриные яйца – 2 штуки;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Майонез – 2 столовые ложки;
- Зелень – 1 пучок;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Переложите скумбрию с жидкостью в миску, разомните вилкой до однородной консистенции. Отварите куриные яйца, натрите их на крупной терке после чистки и остывания. Чеснок натрите на мелкой терке.
Нарежьте зелень, смешайте с остальными ингредиентами. Добавьте майонез и соль. Обязательно дайте намазке настояться в холодильнике, ведь от этого она станет только вкуснее. Подавать закуску можно на любом поджаренном хлебе.