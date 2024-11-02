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Берем банку сайры — и обалденная намазка готова: затмит даже красную икру с первого укуса

Берем банку сайры — и обалденная намазка готова: затмит даже красную икру с первого укусаfreepik.com

Вкусную намазку можно готовить не только из сыра, крабовых палочек или фасоли, но и из консервированной рыбы. Особой популярностью пользуется сайра, так как она идеально подходит для закуски. Намазку можно подать и на праздничный стол, ведь она сможет затмить красную икру с первого укуса.

Ингредиенты:

  • Сайра консервированная – 2 банки;
  • Куриные яйца – 2 штуки;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Майонез – 2 столовые ложки;
  • Зелень – 1 пучок;
  • Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Переложите скумбрию с жидкостью в миску, разомните вилкой до однородной консистенции. Отварите куриные яйца, натрите их на крупной терке после чистки и остывания. Чеснок натрите на мелкой терке.

Нарежьте зелень, смешайте с остальными ингредиентами. Добавьте майонез и соль. Обязательно дайте намазке настояться в холодильнике, ведь от этого она станет только вкуснее. Подавать закуску можно на любом поджаренном хлебе.

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