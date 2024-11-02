Конденсат на окнах испарится за 2 часа: вот что положите на подоконник – простое решение проблемы
- 11:05 2 ноября
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- Служба новостей
В холодное время года на окнах появляется конденсат. Это довольно опасно, так как может послужить толчком для развития в помещении плесени. Борьба с этим грибком очень сложная и не всегда может закончиться вашей победой. Поэтому лучше принимать превентивные меры.
Очень важно поддерживать в помещении необходимый уровень влажности. Лучшие условия для появления плесени — холод и сырость. Поэтому обязательно контролируйте температуру воздуха в квартире.
При появлении конденсата на окнах нужно выполнить ряд действий. Возьмите рулон бумажных полотенец и выложите несколько штук на подоконник. Чем больше влажности у окна, тем больше слой бумаги должен получиться.
Зашторьте окна на несколько часов, а лучше на всю ночь. Спустя отведенное время вся лишняя влага впитается в бумажные полотенца, их нужно будет убрать. Выполняйте такую процедуру регулярно, чтобы обезопасить дом от появления плесени, пишет krasnoyarskmedia.ru.