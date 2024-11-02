Сыктывкарцы в среднем планируют потратить на "черную" пятницы почти 20 тысяч рублей

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Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, только 11% жителей Сыктывкара считают скидки на "черную пятницу" честно снижают цены. Участниками опроса были экономически активные сыктывкарцы. Лишь 11% опрошенных уверены, что сниженные на "черную пятницу" цены являются честными скидками ("Кончается сезон, на некоторые товары падает спрос, поэтому разумно проводить уценки"). В то же время, 71% убеждены, что распродажа в ноябре — обман ("Цены завышают заранее, а потом делают скидки, чтобы итоговая цена осталась как прежде"; "Скидка минус 90% указывает, что товар почти бесплатно продают, но стоимость не меняется с прошлой недели"). Остальные 18% затрудняются определиться ("Некоторые честно работают, другие нет").

Мужчины чаще женщин склонны видеть нечестность в крупной ноябрьской распродаже: 74% против 67%. Чаще всего уверены в этом опрошенные в возрасте 35—45 лет по сравнению с младшими и более зрелыми участниками.

70% сыктывкарцев не собираются участвовать в "черной пятнице". Лишь каждый десятый планирует покупки. Люди с доходом выше 100 тысяч рублей чаще других (15%) выражали намерение воспользоваться скидками.

В среднем, сыктывкарцы готовы потратить 19500 рублей в "черную пятницу".