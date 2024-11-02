В Коми Toyota Land Cruise сбил на "зебре" 10-летнего ребенка

В Усинске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 1 ноября в 16:40. 70-летний водитель, управлявший Toyota Land Cruiser, ехал по улице Мира от улицы Нефтяников в сторону улицы Возейской. Находясь напротив дома №4 по улице Мира, он сбил ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с левой стороны на правую относительно направления движения автомобиля.