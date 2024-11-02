В Коми Toyota Land Cruise сбил на "зебре" 10-летнего ребенка
- 12:45 2 ноября
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- Инесса Богатая
В Усинске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 1 ноября в 16:40. 70-летний водитель, управлявший Toyota Land Cruiser, ехал по улице Мира от улицы Нефтяников в сторону улицы Возейской. Находясь напротив дома №4 по улице Мира, он сбил ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с левой стороны на правую относительно направления движения автомобиля.
В результате аварии 10-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, подкожную гематому на лбу и повреждение колена. Госпитализация не потребовалась. Он находился на проезжей части без сопровождения родителей.
Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных средств строго соблюдать правила дорожной безопасности. Водители обязаны брать в расчёт дорожные условия и выполнять маневры только тогда, когда они полностью безопасны для всех участников дорожного движения. При приближении к пешеходным переходам и местам возможного нахождения людей водители должны снижать скорость. Родителям также стоит обеспечить наличие световозвращающих элементов на верхней одежде детей в тёмное время суток.