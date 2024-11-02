Администрация Сыктывкара выкупит у горожан около 40 квартир и комнат

С начала года мэрия Сыктывкара выпустила свыше 210 постановлений, касающихся изъятия жилой недвижимости для нужд муниципалитета. Об этом сообщает "БНК".

Городская администрация выкупает квартиры в аварийных домах с целью их последующего сноса после расселения жильцов.