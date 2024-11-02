Администрация Сыктывкара выкупит у горожан около 40 квартир и комнат
- 11:45 2 ноября
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- Инесса Богатая
С начала года мэрия Сыктывкара выпустила свыше 210 постановлений, касающихся изъятия жилой недвижимости для нужд муниципалитета. Об этом сообщает "БНК".
Городская администрация выкупает квартиры в аварийных домах с целью их последующего сноса после расселения жильцов.
По информации "БНК", ранее мэрия указывала на изъятие земель под многоквартирными домами, которые признаны аварийными и планируются к расселению и сносу в будущем. Это требовало изъятия и самих жилых помещений в таких зданиях. В октябрьских постановлениях есть ссылки на судебные решения по гражданским делам о изъятии имущества для нужд города, где граждане не соглашались с предложенной ценой и оспаривали её в суде. Это привело к необходимости создания новых актов об изъятии жилья для каждой индивидуальной квартиры и комнаты.
В течение октября было выпущено 37 постановлений, касающихся изъятия следующих помещений по адресам:
— Октябрьский проспект, 91 (квартира №9);
— улица Карла Маркса, 196 (квартира №8);
— улица 28-й Невельской дивизии, 75 (квартира №10);
— улица Катаева, 19А (квартира №11);
— улица Маркова, 9 (квартиры №2 и №7);
— улица Маркова, 27 (квартира №16);
— улица Пушкина, 106 (квартира №1);
— улица Дорожная, 28 (квартира №5);
— улица Дорожная, 30А (квартира №10);
— улица Дорожная, 32 (квартира №12);
— улица Дорожная, 38 (квартиры №2 и №9);
— улица Северная, 48 (комната №20);
— улица Серова, 73 (квартира №7);
— улица Зои Космодемьянской, 19 (квартира №3);
— улица Зои Космодемьянской, 28 (квартира №11);
— улица Зои Космодемьянской, 46 (квартира №3);
— улица Банбана, 11 (квартира №6);
— улица Банбана, 17А (квартира №12);
— улица Маегова, 19 (комнаты №№ 2, 5, 9, 10, 24);
— улица Озерная, 25 (квартира №3);
— улица Кирпичная, 10 (квартира №5);
— улица Кирпичная, 12 (квартира №12);
— Дырнос, 39 (квартира №11);
— Дырнос, 41 (квартира №2);
— Дырнос, 45 (квартира №11);
— Дырнос, 61 (квартира №12);
— Дырнос, 69 (квартира №2);
— Дырнос, 71 (квартира №1);
— Дырнос, 77А (квартира №10);
— Краснозатонский, Клубный переулок, 3 (квартира №3);
— Краснозатонский, улица Корабельная, 56 (квартира №1);
— Краснозатонский, улица Ломоносова, 70 (квартира №3).