Ножи острее, чем у мясников: результат за 2 минуты – справится каждая хозяйка

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда ножи перестают хорошо резать продукты. Готовка превращается в настоящий ад, но мало кто знает, что эту проблему можно решить буквально за пару минут.

Оказывается, специальные точильные бруски или механические точилки не понадобятся. Нужно сначала вымыть ножи, а потом опустить в соленый раствор. Для этого разведите 3 столовые ложки соли в одном стакане воды. Подержите ножи в этом средстве на протяжении 30 минут, а потом насухо вытрите их и наточите об решетку газовой плиты.