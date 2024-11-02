Ножи острее, чем у мясников: результат за 2 минуты – справится каждая хозяйка
- 11:00 2 ноября
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- Служба новостей
Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда ножи перестают хорошо резать продукты. Готовка превращается в настоящий ад, но мало кто знает, что эту проблему можно решить буквально за пару минут.
Оказывается, специальные точильные бруски или механические точилки не понадобятся. Нужно сначала вымыть ножи, а потом опустить в соленый раствор. Для этого разведите 3 столовые ложки соли в одном стакане воды. Подержите ножи в этом средстве на протяжении 30 минут, а потом насухо вытрите их и наточите об решетку газовой плиты.
Водите лезвием ножа по решетке очень энергично под углом. Нужно проработать всю длину ножа. Через некоторое время сделайте то же самое со второй стороной лезвия. После этого помойте ножи — они станут в несколько раз острее, пишет krasnoyarskmedia.ru.