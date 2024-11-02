У россиян набирает популярность новый вид туризма — болотинг

Российские путешественники стали проявлять интерес к турам на болота. Об этом сообщает hibiny.ru.

Из-за повышения курса доллара, роста цен на путевки и авиабилеты, а также невозможности оплачивать зарубежные услуги российскими банковскими картами, альтернативные виды отдыха, заменяющие морские курорты Турции и других стран, стали более популярными среди туристов из РФ.

Рост спроса наблюдается, например, на отдых под названием "болотинг", сообщает портал "Москва 24". Экотуризм активно развивается в Московской и Ленинградской областях, Карелии и Сибири.

Стоимость болотного тура варьируется в пределах от двух до семи тысяч рублей, в зависимости от местоположения, доступности и длительности. Некоторым любителям природы предлагают не просто прогулки по болотам, но и возможность погружения в трясину, пишет hibiny.ru.

Основная цель "болотинга" — получение новых впечатлений и слияние с природой, объяснил путешественник из Москвы Владислав.