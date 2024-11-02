У россиян набирает популярность новый вид туризма — болотинг
- 10:45 2 ноября
- 6+
- Инесса Богатая
Российские путешественники стали проявлять интерес к турам на болота. Об этом сообщает hibiny.ru.
Из-за повышения курса доллара, роста цен на путевки и авиабилеты, а также невозможности оплачивать зарубежные услуги российскими банковскими картами, альтернативные виды отдыха, заменяющие морские курорты Турции и других стран, стали более популярными среди туристов из РФ.
Рост спроса наблюдается, например, на отдых под названием "болотинг", сообщает портал "Москва 24". Экотуризм активно развивается в Московской и Ленинградской областях, Карелии и Сибири.
Стоимость болотного тура варьируется в пределах от двух до семи тысяч рублей, в зависимости от местоположения, доступности и длительности. Некоторым любителям природы предлагают не просто прогулки по болотам, но и возможность погружения в трясину, пишет hibiny.ru.
Основная цель "болотинга" — получение новых впечатлений и слияние с природой, объяснил путешественник из Москвы Владислав.
"Есть шанс насладиться свежим воздухом, посмотреть на другие пейзажи и сделать себе психологический релакс", — поделился он.
Группа, отправляющаяся на болото, может включать до 20 человек. По информации статьи, наиболее подходящим временем для подобных походов считается период с апреля по ноябрь.
Путешественникам, не имеющим опыта в лесу, рекомендуют не отправляться на болота без сопровождения знающих инструкторов, если местность не оснащена специальными экологическими маршрутами, так как это может быть рискованно.
В пригороде Петербурга находится место «Сестрорецкое болото», доступное даже на общественном транспорте. Здесь проложена экотропа из деревянных настилов, по которой петербуржцы любят гулять по выходным, стремясь отдохнуть от городской суеты.
Что касается непроходимых болот, не следует переоценивать свои силы, лучше обратиться к профессиональным проводникам, хорошо знакомым с особенностями местных условий и способам безопасного передвижения по местности.