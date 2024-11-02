Пенсионеры ликуют: они освобождаются от платы за капремонт и вывоз мусора - но есть нюансы

Позитивные изменения для пенсионеров! Некоторые категории граждан могут не платить за капитальный ремонт и вывоз мусора. Освобождение от взносов на капитальный ремонт:

Пенсионеры, проживающие в аварийных домах, полностью освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Владельцы квартир в новостройках: в течение определенного времени после сдачи здания плата за капремонт не взымается. Жильцы домов с малым количеством квартир (менее пяти) освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Кроме того, пенсионеры старше 70 лет получают 50% компенсации взносов, а после 80 лет — полное освобождение от платы. Также предусмотрены льготы для пенсионеров с особыми заслугами или наградами. В некоторых регионах поддержку получают ветераны труда, \"Почётные доноры\", граждане, награждённые медалью \"За оборону Москвы\" и другие.

Скидки на вывоз мусора: