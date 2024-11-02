Пенсионеры ликуют: они освобождаются от платы за капремонт и вывоз мусора - но есть нюансы
- 10:05 2 ноября
- 6+
- Служба новостей
Позитивные изменения для пенсионеров! Некоторые категории граждан могут не платить за капитальный ремонт и вывоз мусора.
Освобождение от взносов на капитальный ремонт:
- Пенсионеры, проживающие в аварийных домах, полностью освобождаются от взносов на капитальный ремонт.
- Владельцы квартир в новостройках: в течение определенного времени после сдачи здания плата за капремонт не взымается.
- Жильцы домов с малым количеством квартир (менее пяти) освобождаются от взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, пенсионеры старше 70 лет получают 50% компенсации взносов, а после 80 лет — полное освобождение от платы. Также предусмотрены льготы для пенсионеров с особыми заслугами или наградами. В некоторых регионах поддержку получают ветераны труда, \"Почётные доноры\", граждане, награждённые медалью \"За оборону Москвы\" и другие.
Скидки на вывоз мусора:
Федеральные льготники из числа пенсионеров могут воспользоваться компенсацией за коммунальные услуги, включая частичное освобождение от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Многие регионы предлагают дополнительные скидки пенсионерам. Кроме того, если пенсионер временно не проживает в своем жилье, он может обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора на этот период, пишет портал progorod33.ru.