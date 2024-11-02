В Коми более 207 тысяч человек за девять месяце 2024 года прошли профосмотры и диспансеризацию

В Коми за девять месяцев текущего года медицинские осмотры и диспансеризацию прошли свыше 207 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Коми.

болезни кровообращения - 1487 случаев;

заболевания дыхательных путей – 115 случаев;

сахарный диабет – 288 случаев;

злокачественные новообразования – 115 случаев.

По информации регионального ведомства, среди факторов риска на первом месте находится гиперхолестеринемия, возникшая у почти 94 тысяч жителей региона из-за повышенного уровня холестерина в крови. На втором месте - избыточная масса тела у 59 тысяч человек и ожирение у 52 тысяч. Далее следуют курение (почти 26 тысяч) и гипергликемия (25 тысяч).