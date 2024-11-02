В Коми более 207 тысяч человек за девять месяце 2024 года прошли профосмотры и диспансеризацию
- 09:50 2 ноября
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- Инесса Богатая
В Коми за девять месяцев текущего года медицинские осмотры и диспансеризацию прошли свыше 207 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Коми.
В результате были впервые выявлены следующие заболевания:
- болезни кровообращения - 1487 случаев;
- заболевания дыхательных путей – 115 случаев;
- сахарный диабет – 288 случаев;
- злокачественные новообразования – 115 случаев.
По информации регионального ведомства, среди факторов риска на первом месте находится гиперхолестеринемия, возникшая у почти 94 тысяч жителей региона из-за повышенного уровня холестерина в крови. На втором месте - избыточная масса тела у 59 тысяч человек и ожирение у 52 тысяч. Далее следуют курение (почти 26 тысяч) и гипергликемия (25 тысяч).
Как передает Минздрав Коми, для профилактики заболеваний необходимо вести здоровый образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, следить за артериальным давлением и уровнем холестерина, регулярно заниматься физкультурой, сбалансированно питаться и вовремя проходить диспансеризацию.
Напоминаем, проведение диспансеризации является частью укрепления общественного здоровья, одной из инициатив национального проекта "Здравоохранение".