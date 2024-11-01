Житель Заполярья купил водительские права за 30 тысяч рублей и попался инспекторам ГАИ
- 01:00 2 ноября
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- Инесса Богатая
В Воркуте инспекторы ГАИ задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, сотрудники дорожной полиции Заполярья остановили машину марки УАЗ, за рулем которой находился 58-летний местный житель. Мужчина предъявил инспекторам документы на авто и водительское удостоверение. При проверке в базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что права числятся за другим человеком.
У гражданина изъяли водительское удостоверение и отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что документ, предъявленный полиции, является подделкой.
В процессе выяснения обстоятельств воркутинец признался, что в Москве встретился с человеком, предложившим купить водительское удостоверение. За 30 тысяч рублей он получил их и вернулся в Воркуту.
На местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ, касающейся подделки и использования фальшивых документов. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.