Житель Заполярья купил водительские права за 30 тысяч рублей и попался инспекторам ГАИ

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В Воркуте инспекторы ГАИ задержали мужчину с поддельными водительскими правами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. По информации ведомства, сотрудники дорожной полиции Заполярья остановили машину марки УАЗ, за рулем которой находился 58-летний местный житель. Мужчина предъявил инспекторам документы на авто и водительское удостоверение. При проверке в базе данных Госавтоинспекции выяснилось, что права числятся за другим человеком.

У гражданина изъяли водительское удостоверение и отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что документ, предъявленный полиции, является подделкой.

В процессе выяснения обстоятельств воркутинец признался, что в Москве встретился с человеком, предложившим купить водительское удостоверение. За 30 тысяч рублей он получил их и вернулся в Воркуту.