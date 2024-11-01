В Коми детскую преступность снизят с помощью Центра информбезопасности

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На заседании Госсовета Коми обсудили шаги по предупреждению детской преступности в регионе. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, в ходе заседания обсудили изменения в методах учета, особенно в сфере наркотрафика, что привело к значительному росту статистики в Усинске, хотя реальное количество преступлений не увеличилось.

На рост детской преступности влияют мелкие кражи в торговых центрах, которые квалифицируются как тяжкие преступления. Тем не менее, нет увеличения преступлений среди несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. На учете в образовательных учреждениях состоит 1555 школьников, из которых 90, 7% вовлечены в деятельность, но остаются 144 незанятых ребёнка, что вызывает интерес депутатов.

Замминистра образования и науки Коми Максим Ганов подчеркнул, что вопрос занятости детей находится под пристальным вниманием. В Сыктывкаре открылись секции картинга и экстремальных видов спорта, чтобы привлечь подростков. Ведется работа по вовлечению студентов в спортивные секции.

За последние три года в Коми наблюдается снижение детской преступности, чему способствуют системные профилактические меры, включая работу Центра информационной безопасности. Все незанятые подростки находятся под индивидуальным контролем.