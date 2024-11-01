В Коми детскую преступность снизят с помощью Центра информбезопасности
- 23:20 1 ноября
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- Инесса Богатая
На заседании Госсовета Коми обсудили шаги по предупреждению детской преступности в регионе. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, в ходе заседания обсудили изменения в методах учета, особенно в сфере наркотрафика, что привело к значительному росту статистики в Усинске, хотя реальное количество преступлений не увеличилось.
На рост детской преступности влияют мелкие кражи в торговых центрах, которые квалифицируются как тяжкие преступления. Тем не менее, нет увеличения преступлений среди несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. На учете в образовательных учреждениях состоит 1555 школьников, из которых 90, 7% вовлечены в деятельность, но остаются 144 незанятых ребёнка, что вызывает интерес депутатов.
Замминистра образования и науки Коми Максим Ганов подчеркнул, что вопрос занятости детей находится под пристальным вниманием. В Сыктывкаре открылись секции картинга и экстремальных видов спорта, чтобы привлечь подростков. Ведется работа по вовлечению студентов в спортивные секции.
За последние три года в Коми наблюдается снижение детской преступности, чему способствуют системные профилактические меры, включая работу Центра информационной безопасности. Все незанятые подростки находятся под индивидуальным контролем.
Замминистра внутренних дел Андрей Перловас акцентировал внимание на кражах, наркотиках и интернет-мошенничестве как основных преступлениях. Он предложил предоставлять детям возможность заработать в период каникул, чтобы уменьшить склонность к преступлениям.