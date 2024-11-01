В Коми за сутки 12 жителей региона перевели мошенникам более 12 миллионов рублей

Фото "Про Город"

В Коми за сутки 12 жителей региона перевели мошенников более 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по Коми. Так, например, в полицию города Ухта обратился сотрудник бюджетной организации, сообщив о хищении у него крупной суммы денег через интернет. Он рассказал, что в мессенджере получил сообщение от человека, представившегося сотрудником инвестиционной компании, который обещал стабильную высокую прибыль и помощь в управлении финансами. Для более эффективного управления средствами он предложил перевести деньги на его счет.

Поверив в выгодные условия, начинающий инвестор отправил мошеннику на электронный кошелек все свои сбережения в размере более 4 миллионов рублей. Чтобы вывести средства, аферист посоветовал оформить несколько кредитов, но мужчина отказался. Тогда злоумышленник перестал выходить на связь и заблокировал все каналы общения.

С подобной проблемой столкнулся и 46-летний сотрудник транспортной компании из Усинска. Он доверился финансовому консультанту в проекте с высокой доходностью, где лоты можно было покупать частично. В течение недели он вложил в фиктивные инвестиции 1 миллион рублей кредитных средств, 1, 2 миллиона рублей, занятых у знакомых, и 15 тысяч рублей из собственных средств. После этого мужчина решил забрать свои накопления и продать акции, но "консультант" заблокировал ему доступ к личному кабинету и удалил переписку.

Также жертвой инвестиционного обмана стала 61-летняя жительница Троицко-Печорского района, которая перевела на счета киберпреступников, выдававших себя за успешных биржевых трейдеров, 1,4 миллиона рублей. Женщина призналась, что слышала о подобных махинациях, но оказалась под психологическим давлением.