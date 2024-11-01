В Сыктывкаре 45-летний гражданин Узбекистана украл куртку из магазина

В Сыктывкаре мужчина приобрел одежду для жены и дочери, а себе решил просто взять куртку без оплаты. Подозреваемый компенсировал стоимость магазина, однако ему все равно предстоит ответить по уголовной статье. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации ведомства, представитель магазина одежды сообщил в полицию Сыктывкара о краже мужской куртки, стоимость которой превышает четыре тысячи рублей. Во время инвентаризации выяснилось, что в одном из лыжных комплектов отсутствует куртка.