В Сыктывкаре 45-летний гражданин Узбекистана украл куртку из магазина
- 21:45 1 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре мужчина приобрел одежду для жены и дочери, а себе решил просто взять куртку без оплаты. Подозреваемый компенсировал стоимость магазина, однако ему все равно предстоит ответить по уголовной статье. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации ведомства, представитель магазина одежды сообщил в полицию Сыктывкара о краже мужской куртки, стоимость которой превышает четыре тысячи рублей. Во время инвентаризации выяснилось, что в одном из лыжных комплектов отсутствует куртка.
Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что один из клиентов магазина снял куртку с вешалки и украл её. После примерки мужчина убрал бирки и защитный магнит, аккуратно вернул на вешалку свою старую куртку и без оплаты ушел из магазина. При этом покупки для жены и дочери он оплатил.
Личность воришки вскоре установили, задержали его и доставили в полицию. Там выяснилось, что это 45-летний гражданин Узбекистана, который не смог объяснить свой поступок, заверяя, что у него были деньги для оплаты.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Краже", предусматривающее обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Фигурант возместил стоимость украденного товара.