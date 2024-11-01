Наклеили за 5 минут и не мерзнем: из окон больше не дует, а подоконник теплый

С приходом холодного времени года в наших домах нередко возникают неприятные сквозняки. Основной причиной утечек тепла часто становятся оконные рамы, которые, вопреки заявлениям производителей, не всегда эффективно защищают от холода и ветра.

Когда из окон ощущается дуновение, создание комфортной температуры в помещении становится затруднительным. Обычно продувание наблюдается в области уплотнительных резинок, которые со временем могут изнашиваться и терять свои свойства. Если капитальный ремонт окон не входит в ваши планы, можно воспользоваться простым и доступным решением — самоклеящимся щеточным уплотнителем.

Этот уплотнитель отличается эффективной защитой от ветра и продается в компактных рулонах. Его легко установить самостоятельно, даже если у вас нет особого опыта в ремонте. Достаточно отрезать нужный размер ножницами и приклеить на проблемный участок оконной рамы. Кстати, такой уплотнитель отлично подойдет и для дверей, если из них также дует.

Многие люди уже оценили высокую эффективность этой простой и действенной ленты.