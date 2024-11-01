Не прилипнут ко дну и не разварятся: правила варки идеальных пельменей — даже магазинные станут как домашние

Пельмени — это простое блюдо, которое можно легко испортить на этапе приготовления. Как домашние, так и магазинные пельмени могут стать сочной и аппетитной едой или превратиться в разварившуюся массу.

Чтобы сварить идеальные пельмени, нужно следовать нескольким простым правилам. Они помогут избежать слипания продукта и прилипанию ко дну кастрюли.