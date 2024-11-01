Не прилипнут ко дну и не разварятся: правила варки идеальных пельменей — даже магазинные станут как домашние
- 17:03 1 ноября
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- Служба новостей
Пельмени — это простое блюдо, которое можно легко испортить на этапе приготовления. Как домашние, так и магазинные пельмени могут стать сочной и аппетитной едой или превратиться в разварившуюся массу.
Чтобы сварить идеальные пельмени, нужно следовать нескольким простым правилам. Они помогут избежать слипания продукта и прилипанию ко дну кастрюли.
Для их приготовления вам понадобится большая кастрюля, шумовка, сливочное масло, ваш любимый соус (например, сметана, майонез или кетчуп), зелень, соль, перец и специи по вкусу.
Прежде всего, пельмени не стоит размораживать перед варкой. Дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и только тогда доставайте продукт из морозилки.
Второй важный момент — это правильное соотношение воды и пельменей. На 500 граммов пельменей необходимо не менее 1,5 литров воды.
Третье правило: сначала добавьте в воду специи, перец и, по желанию, лавровый лист, затем поставьте кастрюлю на огонь. Пельмени следует опускать в кипящую воду небольшими порциями.
Во время варки не забывайте помешивать пельмени шумовкой. Они готовятся примерно 5–7 минут в зависимости от их размера. В конце аккуратно выложите пельмени шумовкой на тарелку и добавьте масло, соус и зелень, пишет портал hibiny.ru.