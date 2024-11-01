Спасаюсь этим от бессонницы: по совету соседки стала делать этот чай из 2 трав

Эти растения не только полезны, но и приятно пахнут, а их использование в фиточаях может быть приятной альтернативой снотворным.

Полезные свойства растений:

Мелисса : обладает седативным действием благодаря цитронеллаль, который помогает расслабить нервную систему и улучшить качество сна.

: обладает седативным действием благодаря цитронеллаль, который помогает расслабить нервную систему и улучшить качество сна. Лаванда: эфирные масла лаванды, содержащие линалилацетат и линалоол, способствуют расслаблению и облегчают засыпание.

Рецепт чая с мелиссой и лавандой: