Спасаюсь этим от бессонницы: по совету соседки стала делать этот чай из 2 трав
- 1 ноября 15:17
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- Служба новостей
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Эти растения не только полезны, но и приятно пахнут, а их использование в фиточаях может быть приятной альтернативой снотворным.
Полезные свойства растений:
- Мелисса: обладает седативным действием благодаря цитронеллаль, который помогает расслабить нервную систему и улучшить качество сна.
- Лаванда: эфирные масла лаванды, содержащие линалилацетат и линалоол, способствуют расслаблению и облегчают засыпание.
Рецепт чая с мелиссой и лавандой:
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Ингредиенты:
- 1 чайная ложка сушеной лаванды (или 3-4 ложки свежей)
- 1 чайная ложка сушеной мелиссы (или 3-4 ложки свежей)
Приготовление:
- Залейте травы кипятком (примерно 250 мл).
- Дайте настояться 5–10 минут.
- Процедите чай и при желании добавьте мед или лимон для улучшения вкуса.
Этот напиток идеально подходит для вечернего употребления, помогая расслабиться после долгого дня. Наслаждайтесь своими вечерними ритуалами с фиточаями!