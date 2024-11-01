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Спасаюсь этим от бессонницы: по совету соседки стала делать этот чай из 2 трав

Спасаюсь этим от бессонницы: по совету соседки стала делать этот чай из 2 травfreepik.com

Эти растения не только полезны, но и приятно пахнут, а их использование в фиточаях может быть приятной альтернативой снотворным.

Полезные свойства растений:

  • Мелисса: обладает седативным действием благодаря цитронеллаль, который помогает расслабить нервную систему и улучшить качество сна.
  • Лаванда: эфирные масла лаванды, содержащие линалилацетат и линалоол, способствуют расслаблению и облегчают засыпание.

Рецепт чая с мелиссой и лавандой:

  1. Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка сушеной лаванды (или 3-4 ложки свежей)
  • 1 чайная ложка сушеной мелиссы (или 3-4 ложки свежей)

  • Приготовление:

    • Залейте травы кипятком (примерно 250 мл).
    • Дайте настояться 5–10 минут.
    • Процедите чай и при желании добавьте мед или лимон для улучшения вкуса.

    Этот напиток идеально подходит для вечернего употребления, помогая расслабиться после долгого дня. Наслаждайтесь своими вечерними ритуалами с фиточаями!

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