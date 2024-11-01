Сыктывкарку обвинили в мошенничестве из-за соцконтракта

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В полицию Сыктывкара поступило сообщение от представителя местного центра соцзащиты о хищении государственных средств при выполнении социального контракта, информирует пресс-служба МВД по Коми. Выяснилось, что 22-летняя жительница Эжвы подписала с ГБУ РК «Центр оказания госуслуг в сфере соцзащиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара» договор о соцконтракте для получения стартового капитала от государства с целью открытия фотостудии.

После подачи всех необходимых документов на счёт женщины была переведена единовременная выплата в размере 318 тысяч рублей, и ей объяснили, как отчитываться о расходах.

Однако, вскоре девушка без веских причин прекратила выполнение своих обязательств по соцконтракту. Она нарушила почти все условия программы финансовой поддержки: не завершила онлайн-обучение на определённом сайте, продала через социальную сеть приобретенные на деньги ноутбук, фотоаппарат и оборудование для фотосъёмки, а полученные средства потратила не по назначению.