Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете: «дедовский» метод народных умельцев
- 13:30 1 ноября
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- Служба новостей
Дрожжи используются людьми уже на протяжении тысячелетий. Эти микроорганизмы питаются органическими веществами и могут размножаться при определенных условиях. Как оказалось, это свойство дрожжей давно применяется для очистки выгребных ям.
Просто бросить сухие дрожжи в септик не даст результата, но можно активировать их в выгребной яме.
Дрожжи способны расщеплять многие отходы и делать сток светлее, что позволяет реже откачивать яму. Осветленная вода начинает просачиваться через дренажный слой.
Чтобы очистить выгребную яму, понадобятся свежие пекарские дрожжи в брикетах. Для ямы объемом 4–5 кубометров требуется:
- 2 кг дрожжей;
- 3 литра воды температурой до 25–30 °C;
- 300 г сахара.
Сначала смешивают сахар и дрожжи, затем добавляют воду до образования кашицы. Смесь оставляют в теплом месте для активации брожения. Вскоре на поверхности появится мягкая пенистая масса.
Приготовленный раствор выливают в выгребную яму и размешивают содержимое длинной палкой, чтобы равномерно распределить дрожжи по всей камере. Затем емкость закрывают крышкой, оставив отверстие для доступа кислорода и выхода углекислого газа.
«Если не оставить отверстие, углекислый газ будет накапливаться, поднимая нечистоты наверх и сорвав крышку», — предупреждают на septik.guru.
Не рекомендуется наполнять яму до краев, так как содержимое может подняться. Спустя две недели можно оценивать результаты: дрожжи переработают органику, вода в верхней части станет светлее, а осадок осядет на дно.
Этот традиционный метод лучше всего применять в теплое время года для достижения максимальной эффективности, советуют специалисты, пишет портал hibiny.ru.