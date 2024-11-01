Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете: «дедовский» метод народных умельцев

Дрожжи используются людьми уже на протяжении тысячелетий. Эти микроорганизмы питаются органическими веществами и могут размножаться при определенных условиях. Как оказалось, это свойство дрожжей давно применяется для очистки выгребных ям.

Просто бросить сухие дрожжи в септик не даст результата, но можно активировать их в выгребной яме.

Дрожжи способны расщеплять многие отходы и делать сток светлее, что позволяет реже откачивать яму. Осветленная вода начинает просачиваться через дренажный слой.

Чтобы очистить выгребную яму, понадобятся свежие пекарские дрожжи в брикетах. Для ямы объемом 4–5 кубометров требуется:

2 кг дрожжей;

3 литра воды температурой до 25–30 °C;

300 г сахара.

Сначала смешивают сахар и дрожжи, затем добавляют воду до образования кашицы. Смесь оставляют в теплом месте для активации брожения. Вскоре на поверхности появится мягкая пенистая масса.

Приготовленный раствор выливают в выгребную яму и размешивают содержимое длинной палкой, чтобы равномерно распределить дрожжи по всей камере. Затем емкость закрывают крышкой, оставив отверстие для доступа кислорода и выхода углекислого газа.