Стойкие пятна от растительного масла: намажьте этими средствами — одежда станет безупречно чистой

Удаление пятен от растительного масла с одежды может быть сложной задачей, так как жир глубоко проникает в ткань. Часто возникает соблазн выбросить вещь, но существуют методы, которые помогут вернуть ей первозданную чистоту.

Перед тем как положить вещь в стиральную машину, нанесите на пятно абсорбирующее средство, такое как сода, соль, тальк или крахмал. Также подойдёт жидкость для мытья посуды, благодаря её компонентам, которые эффективно расщепляют жир.