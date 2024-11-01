Стойкие пятна от растительного масла: намажьте этими средствами — одежда станет безупречно чистой
- 11:05 1 ноября
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- Служба новостей
Удаление пятен от растительного масла с одежды может быть сложной задачей, так как жир глубоко проникает в ткань. Часто возникает соблазн выбросить вещь, но существуют методы, которые помогут вернуть ей первозданную чистоту.
Перед тем как положить вещь в стиральную машину, нанесите на пятно абсорбирующее средство, такое как сода, соль, тальк или крахмал. Также подойдёт жидкость для мытья посуды, благодаря её компонентам, которые эффективно расщепляют жир.
Для удаления пятен масла можно использовать и хозяйственное мыло. Обработайте загрязненный участок, намылив его и оставив на несколько часов, но следите, чтобы ткань не высыхала. Обычно свежие пятна исчезают полностью после такой обработки.
Горчичный порошок — природный эмульгатор, который притягивает жир. Разведите его с водой до состояния густой пасты и нанесите на пятно. После высыхания аккуратно смахните остатки порошка щеткой.
Если пятно давнее и стандартные методы не помогают, можно обратиться в химчистку или использовать органические растворители, такие как спирт, ацетон, керосин, бензин, нашатырный спирт или уайт-спирит. Важно предварительно протестировать растворитель на незаметной части одежды, чтобы убедиться, что материал не пострадает.
После очистки одежду важно тщательно прополоскать и постирать с обычным моющим средством, в идеале с добавлением пятновыводителя. Необходимо помнить, что выбор метода зависит от типа ткани: чем она деликатнее, тем мягче должно быть средство.
Имейте в виду, что некоторые синтетические ткани, такие как ацетатный шелк, кожзам и болонья, могут реагировать на растворители и кислоты, поэтому их не стоит чистить ацетоном, керосином, бензином и уксусом. Хлопок и лён более устойчивы к различным средствам, однако они могут повлиять на их цвет, сообщает nord-news.ru.