В Коми снова выросли цены на яйца
- 14:30 1 ноября
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- Инесса Богатая
Комистат предоставил информацию о колебании цен на отдельные товары и услуги в период с 22 по 28 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, за последнюю неделю заметно подорожали: черный чай на 6,5%, сыры всех видов - твердые, полутвердые и мягкие на 6%, куриные яйца подорожали на 5,6%, гречка на 5,3%, пшено на 4,4%, сливочное масло на 3,8%, пшеничная мука на 3, 2%, вермишель на 2,9%, стерилизованное молоко и пшеничный хлеб на 2,1%, целая замороженная рыба, маргарин, ржаной хлеб и вареные колбасы на 1,8%, творог, сахар, макароны на 1,7%, сметана прибавила в цене 1,1%.
В категории плодоовощной продукции также отмечен рост: лук подорожал на 5,5%, картофель на 3,7%, помидоры на 3,1%.
Цены снизились: на огурцы на 3,1%, столовую свеклу на 2,7%, бананы на 2,6%, а также на яблоки и морковь на 1,3%.
Среди некоторых товаров первой необходимости цены на сухие корма для животных увеличились на 1,8%.
Цены уменьшились на: зубные пасты на 1,8%, детские подгузники на 1,1%. Среди прочих товаров наибольшее подорожание коснулось шампуней — на 4,4%. В секторе медикаментов комбинированные анальгетики подорожали на 1,7%, а аллохол, напротив, подешевел на 1,5%.
Бензин для автомобилей поднялся в цене на 0,5%, а дизельное топливо на 0,4%.