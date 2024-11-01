В Коми снова выросли цены на яйца

Комистат предоставил информацию о колебании цен на отдельные товары и услуги в период с 22 по 28 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, за последнюю неделю заметно подорожали: черный чай на 6,5%, сыры всех видов - твердые, полутвердые и мягкие на 6%, куриные яйца подорожали на 5,6%, гречка на 5,3%, пшено на 4,4%, сливочное масло на 3,8%, пшеничная мука на 3, 2%, вермишель на 2,9%, стерилизованное молоко и пшеничный хлеб на 2,1%, целая замороженная рыба, маргарин, ржаной хлеб и вареные колбасы на 1,8%, творог, сахар, макароны на 1,7%, сметана прибавила в цене 1,1%.