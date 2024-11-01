Большая часть денег уходит на еду и ипотеку: 35% опрошенных жителей СЗФО не хватает зарплаты на покрытие основных нужд

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Российская интернет-платформа для поиска работы hh.ru провела исследование по уровню удовлетворенности зарплатой среди россиян, а также выяснила основные направления расходов их доходов. Об этом сообщает "Комиинформ". Кому и насколько не хватает зарплаты

По данным опроса, 35% жителей регионов СЗФО сообщили, что их зарплата не покрывает основные нужды. Эта цифра увеличилась на 13 процентных пунктов по сравнению с результатами 2021 года. У 40% участников едва хватает средств для покрытия базовых потребностей, в то время как всего 25% могут полностью обеспечить основные нужды за счёт зарплаты, что на 14 процентных пунктов меньше, чем три года назад. Больше всего нехватку зарплаты ощущают работники торговли (54%). По информации Росстата, средний доход россиян в первой половине 2024 года составил 85 017 рублей (до налогов), а реальные доходы (с учётом инфляции) увеличились на 8,1% по сравнению с прошлым годом, пишет "Комиинформ".

Куда "уходят" деньги?

Среди постоянных ежемесячных расходов местные жители чаще всего назвали еду (92%), коммунальные услуги (61%) и услуги связи, ТВ, интернета (50%). За прошедшие три года расходы на одежду увеличились с 50% в 2021 году до 60% в 2024-м, а траты на детей поднялись с 21% до 30%.

Крупнейшими статьями расходов респонденты назвали затраты на питание (60%), аренду и ипотеку (45%). При этом расходы на выплату кредитов (кроме ипотеки) выросли с 12% до 32% с 2021 года, в то время как на коммунальные платежи стали тратить меньше — доля снизилась до 16%, на 13 п.п.

Чаще всего на выплаты по кредитам тратят работники торговли (60%), а реже всего — сотрудники охранной сферы. Финансисты и бухгалтеры меньше всего расходуют на аренду или ипотеку (30%), тогда как менеджеры высшего и среднего звена тратят больше всех (68%). Специалисты по маркетингу и финансисты чаще всех тратят на уход за собой (соответственно 50% и 49%).