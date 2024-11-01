В Коми с начала 2024 года средний размер зарплаты вырос на 13%

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Комистат сообщил, что с августа 2023 года по август 2024 года средняя зарплата в регионе увеличилась с 73, 7 тыс. до 83, 7 тыс. рублей. Однако после налогообложения работник получает 72, 8 тыс. рублей. Об этом сообщает "БНК". По информации издания, лидерами по заработкам остаются нефтяная промышленность, транспортировка нефти и научные исследования. Меньше всего зарабатывают риелторы, официанты и продавцы.

Публикация данных о зарплатах Комистатом задерживается на несколько месяцев по понятным причинам: необходимо сначала выполнить обязательства по выплатам за предыдущий месяц, прежде чем предоставить данные в ведомство. Поэтому итоги за восемь месяцев 2024 года были представлены только 31 октября.

В августе 2024 года средняя зарплата составила 83 710 рублей, что представляет собой увеличение на 13, 1% по сравнению с августом 2023 года. Это относится к средней номинальной начисленной зарплате, то есть сумме до налогообложения. В реальном выражении (с учетом инфляции) зарплата выросла всего на 4, 2%.

В июле средняя начисленная зарплата была выше на 3 062 рубля, составляя примерно 86,8 тыс. рублей.

Средняя зарплата за период с января по август составила 85 331 рубль, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в реальном выражении рост составил лишь 4,4%.

Самые высокие зарплаты в Коми получают работники в добывающей отрасли, где с января по август 2024 года начисленная зарплата составила 171,4 тыс. рублей. За ними следует сектор транспортировки и хранения с зарплатой в 137,7 тыс. рублей. Третье место занимают научные сотрудники со средней зарплатой 118,7 тыс. рублей. Наихудшие показатели у риелторов (50, 7 тыс.), работников гостиничного и ресторанного бизнеса (50, 5 тыс.) и розничной торговли (50 тыс. рублей).