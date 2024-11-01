19-летняя сыктывкарка нашла чужой кошелек и потратила из него 21 тысяч рублей

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В Сыктывкаре правоохранительным органам удалось раскрыть кражу средств у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. В городской отдел полиции поступила информация от 71-летнего местного жителя о пропаже его денежных средств. По словам мужчины, он обнаружил отсутствие своего кошелька с наличными и банковской картой после прогулки.

В ходе расследования выяснилось, что пенсионер потерял портмоне в людном месте неподалеку от своего дома. Обнаружив его, молодая девушка быстро подняла кошелек и унесла с собой, не сообщив о находке.

Она потратила 8 тысяч рублей наличными на личные нужды, а банковскую карту использовала для покупок в различных продуктовых магазинах. Общая сумма ущерба для пенсионера составила свыше 21 тысячи рублей.

Личность девушки была установлена оперативниками, и она была задержана и доставлена в полицейский участок. Оказалось, что преступницей была 19-летняя жительница Сыктывкара, ранее не привлекавшаяся к ответственности.

По этому делу следственным управлением городской полиции возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Кошелек изъят и будет возвращен владельцу. Подозреваемой назначена мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.