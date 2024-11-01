Новый подрядчик взялся за проект реконструкции театра оперы и балета Коми

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Реконструкцией театра оперы и балета Коми теперь занимается второй подрядчик. Об этом сообщает "БНК". Сроки выполнения контракта контролируются не только региональным Минкультом, но и Контрольно-счетной палатой и прокуратурой республики.

По информации "БНК", на заседании по государственной программе "Культура" в Государственном совете республики 30 октября глава профильного ведомства Гульнара Идрисова отметила, что в бюджете предусмотрено 125,8 млн рублей на проектно-сметную документацию по реконструкции Государственного академического театра оперы и балета Коми. Служба единого заказчика заключила контракт с новым подрядчиком 1 октября, с окончанием работ в октябре 2025 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев указал, что это уже второй подрядчик. Первый контракт расторгли в мае, после того как от него приняли только два этапа, включая разработку эскиза. Остальную часть работ выполнят за 85 миллионов рублей.