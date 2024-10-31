Житель Коми стал отцом в 16 лет и накопил крупный долг по алиментам
- 23:20 31 октября
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- Инесса Богатая
В Коми молодой человек из сельской местности стал отцом в возрасте 16 лет, однако судебное постановление о выплате алиментов получил лишь к 19 годам, информирует пресс-служба УФССП по Коми.
По информации ведомства, необходимость материальной поддержки ребенка не повлияла на стиль жизни юноши - он продолжал жить за счет своих родителей и не был трудоустроен. В результате задолженность по алиментам, рассчитанная исходя из средней зарплаты в стране, превысила 294 тысячи рублей.
Повестку судебного пристава о явке, направленную через портал Госуслуг, должник проигнорировал. Поэтому судебные приставы ОУПДС доставили его в отделение принудительно.
Во время оформления административного протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Запрет на неуплату алиментов) он полностью погасил долг. Однако, учитывая, что долг не выплачивался более двух месяцев с момента начала исполнительного производства, суд назначил ему 60 часов обязательных работ.
Похоже, молодой человек извлек урок. По словам пристава, он активно занялся поиском работы и обещал через неделю отчитаться о результатах.