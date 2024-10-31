Житель Коми стал отцом в 16 лет и накопил крупный долг по алиментам

В Коми молодой человек из сельской местности стал отцом в возрасте 16 лет, однако судебное постановление о выплате алиментов получил лишь к 19 годам, информирует пресс-служба УФССП по Коми.

По информации ведомства, необходимость материальной поддержки ребенка не повлияла на стиль жизни юноши - он продолжал жить за счет своих родителей и не был трудоустроен. В результате задолженность по алиментам, рассчитанная исходя из средней зарплаты в стране, превысила 294 тысячи рублей.