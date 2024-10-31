66-летняя пенсионерка из Сыктывкара "инвестировала" в мошенников 175 тысяч рублей

В полицию Сыктывкара обратилась 66-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, пенсионерка рассказала правоохранителям, что через мессенджер получила послание от некого финансового эксперта. Незнакомый человек предложил женщине освоить новый метод получения пассивного дохода — торговлю на бирже.