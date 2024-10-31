66-летняя пенсионерка из Сыктывкара "инвестировала" в мошенников 175 тысяч рублей
- 22:45 31 октября
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратилась 66-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, пенсионерка рассказала правоохранителям, что через мессенджер получила послание от некого финансового эксперта. Незнакомый человек предложил женщине освоить новый метод получения пассивного дохода — торговлю на бирже.
После получения положительного ответа, собеседник изложил основные правила данного вида заработка. При этом "инструктор" заверил, что сам будет находить выгодные сделки и направлять женщину к потенциальным партнерам.
Таким образом, пенсионерка решила вложить свои сбережения и связалась с предложенными "инвесторами". Те "совершали" сделки и отправляли подтверждение через сканы документов.
О достигнутых результатах женщина отчитывалась тому же псевдонаставнику, но спустя время связь с ним прекратилась. Тогда она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб составил 175 тысяч рублей.
В связи с происшествием начато уголовное расследование по подозрению в мошенничестве согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ.