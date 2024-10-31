В Коми сократилось количество желающих сдать ружья
- 21:45 31 октября
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- Инесса Богатая
В Коми снизилось число граждан, сдающих оружие. Об этом сообщает "БНК".
Также сократилось количество преступлений, связанных с использованием и нелегальной торговлей оружием. На протяжении девяти месяцев текущего года жители республики сдали оружие и боеприпасы 93 раза. Об этом сообщил министр юстиции Коми Алексей Осташов в ходе обсуждения государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в региональном Госсовете.
По информации издания "БНК", в 2023 году эта цифра была выше: за аналогичный срок жители Коми обращались за компенсацией за сдачу оружия и боеприпасов 119 раз. Совокупная сумма выплат увеличилась с 1,2 до 1,3 миллиона рублей.
Сократилось число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия: с 108 случаев за девять месяцев 2023 года до 98 за тот же период в 2024 году. Количество преступлений с использованием оружия уменьшилось с 19 до 11 (данные за девять месяцев 2023 и 2024 годов).