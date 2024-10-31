В Коми сократилось количество желающих сдать ружья

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В Коми снизилось число граждан, сдающих оружие. Об этом сообщает "БНК". Также сократилось количество преступлений, связанных с использованием и нелегальной торговлей оружием. На протяжении девяти месяцев текущего года жители республики сдали оружие и боеприпасы 93 раза. Об этом сообщил министр юстиции Коми Алексей Осташов в ходе обсуждения государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в региональном Госсовете.

По информации издания "БНК", в 2023 году эта цифра была выше: за аналогичный срок жители Коми обращались за компенсацией за сдачу оружия и боеприпасов 119 раз. Совокупная сумма выплат увеличилась с 1,2 до 1,3 миллиона рублей.