Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза

В текущем году зима ожидается необычной, и Новый год может обойтись без традиционного слоя снега. Метеорологи предупреждают о вероятных климатических аномалиях, которые могут коснуться праздничного периода.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к более позднему появлению снега: если раньше он выпадал в середине ноября, то теперь это происходит ближе к декабрю.