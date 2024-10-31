Каждый пятый сыктывкарец ощущает вину перед работодателем за решение уволиться

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Согласно данным SuperJob, каждый пятый житель Сыктывкара испытывает вину перед работодателем, решая уйти с работы. Существует популярное заблуждение, что представители поколения Z без проблем меняют место работы и не беспокоятся об этом. Тем не менее, исследование сервиса SuperJob показывает, что это не так. Ощущение вины наименее характерно для людей старше 45 лет. В опросе участвовали трудоспособные граждане с опытом увольнения по собственному желанию.

75% жителей Сыктывкара не чувствуют вины перед работодателем, решаясь на увольнение: «Только чувство облегчения», «Растались в дружеской обстановке и с чистой совестью».

Около одной пятой горожан (21%) признались, что им было неловко перед начальством из-за желания уйти из компании. Женщины чаще, чем мужчины, отмечали это чувство (24% против 17%).

Чувство тревоги при увольнении чаще встречается у представителей поколения Y (возрастная группа 25-35 лет), их 24%. Среди зумеров таких 23%. Наименее склонные к переживаниям – жители старше 45 лет (14%).