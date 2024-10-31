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Каждый пятый сыктывкарец ощущает вину перед работодателем за решение уволиться

Каждый пятый сыктывкарец ощущает вину перед работодателем за решение уволитьсяФото "Про Город"

Согласно данным SuperJob, каждый пятый житель Сыктывкара испытывает вину перед работодателем, решая уйти с работы.

Существует популярное заблуждение, что представители поколения Z без проблем меняют место работы и не беспокоятся об этом. Тем не менее, исследование сервиса SuperJob показывает, что это не так. Ощущение вины наименее характерно для людей старше 45 лет. В опросе участвовали трудоспособные граждане с опытом увольнения по собственному желанию.

75% жителей Сыктывкара не чувствуют вины перед работодателем, решаясь на увольнение: «Только чувство облегчения», «Растались в дружеской обстановке и с чистой совестью».

Около одной пятой горожан (21%) признались, что им было неловко перед начальством из-за желания уйти из компании. Женщины чаще, чем мужчины, отмечали это чувство (24% против 17%).

Чувство тревоги при увольнении чаще встречается у представителей поколения Y (возрастная группа 25-35 лет), их 24%. Среди зумеров таких 23%. Наименее склонные к переживаниям – жители старше 45 лет (14%).

Чаще всего испытывают подобные чувства учителя, младший медперсонал и продавцы при решении покинуть компанию.

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