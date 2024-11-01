Указ уже подписан, перед Новым годом перечислят от 6 до 18 тысяч рублей: Голикова анонсировала 13-ю пенсию в 2024 году

В 2024 году в России активно обсуждают возможность внедрения дополнительной выплаты пенсионерам, которая называется 13-й пенсией. Эта сумма может стать частью основной пенсионной выплаты.

Однако пока не имеется официальных документов, подтверждающих внедрение этой выплаты на федеральном уровне.