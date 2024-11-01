Всем заборам забор: бюджетный, не ржавеет, не просвечивает — пропускает ветер, но никто через него не перелезет
- 07:13 1 ноября
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- Служба новостей
Заборы, которые можно установить и забыть о них на несколько лет, встречаются редко. Обычное дело — обновлять или ремонтировать ограждения каждые 10−15 лет. Материалы как профлист, древесина и даже камень имеют свои слабые стороны.
Металлические конструкции подвержены коррозии, древесина разрушается под воздействием влаги и солнца, а каменные ограждения, такие как кирпичные или из шлакоблоков, нуждаются в надежном фундаменте и регулярных затратах на обслуживание.
Интересное решение предложено автором канала «Стеклянная сказка» — живой забор. Однако вместо традиционных растений, таких как туя, можжевельник, шиповник или барбарис, которые со временем теряют вид и требуют много ухода, предлагается использовать лиственницу.
Лиственница предлагает ряд преимуществ: она не подвержена заболеваниям, не теряет густоту и не просматривается сквозь. Кроме того, из-за плотной структуры такую ограду трудно преодолеть. Саженцы достаточно бюджетны, а если их посадить плотно, получится надежный забор.
Лиственница отличается быстрым ростом: в год прибавляет 40−60 см в высоту и 20−30 см в ширину. Ее не беспокоят вредители, и она требует минимального ухода — подкормка и стрижка раз в год, позволяя ветвям срастаться в плотную структуру, предотвращающую проникновение даже мелких животных.
В жаркие летние месяцы забор из лиственницы радует приятным хвойным ароматом, а осенью становится ярко-оранжевым, меняя внешний вид в зависимости от сезона.
Единственная значительная инвестиция — это приобретение кустореза. Лиственница отвечает законодательным требованиям по свету и ветрупроницаемости. Поддерживать высоту ограждения не выше двух метров можно, проводя ежегодную стрижку, пишет портал hibiny.ru.