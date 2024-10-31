В Сыктывкаре 20-летний студент потеря три миллиона рублей на фейковой криптобирже

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В полицию Сыктывкара обратился 20-летний студент, он заявил, что стал жертвой мошенничества, потеряв значительную сумму денег, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. Молодой человек объяснил, что в мессенджере его привлек канал, посвященный обучению инвестициям в криптовалютные проекты, и он на него подписался. Вскоре к нему обратился автор материалов этого канала, посоветовавший загрузить "суперэффективное" мобильное приложение, предоставляющее личный кабинет, счета и доступ к различным торговым платформам и обменным сайтам. Аферист также сообщил "секрет", что чем больше сумма обмена на цифровую валюту, тем значительнее доход от сделки.

В течение пяти месяцев молодой инвестор направлял свои деньги в криптоактивы, не имеющие реальной стоимости, через поддельные сайты, наблюдая на графиках и диаграммах рост капитала. Он продолжал это делать, пока полностью не истратил все свои сбережения.

Затем он попытался вывести деньги через предложенное приложение, но безуспешно. Вскоре его криптовалютный кошелек на сайте был заблокирован, и ему не удалось связаться с "техподдержкой". Поняв, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).