Указ подписан: пенсионерам 1 ноября октября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями

С 1 ноября пенсионеры начнут получать разовую денежную выплату на банковские карты. Эта выплата предназначена для граждан, у которых произошло значимое событие в жизни. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам Анастасии Киреевой, речь идет о людях преклонного возраста, которые могут рассчитывать на поддержку государства. После 80 лет увеличивается пенсия, если это страховая выплата по старости. Фиксированная выплата удваивается, что в текущем году составляет около 8100 рублей.

Однако это не единственное преимущество для пенсионеров. Во многих регионах предусмотрены единовременные выплаты, приуроченные к юбилейным датам. Например, такие выплаты существуют в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.