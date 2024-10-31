Указ подписан: пенсионерам 1 ноября октября зачислят на карту разовую выплату с четырьмя нулями
- 10:05 31 октября
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- Служба новостей
С 1 ноября пенсионеры начнут получать разовую денежную выплату на банковские карты. Эта выплата предназначена для граждан, у которых произошло значимое событие в жизни. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
По словам Анастасии Киреевой, речь идет о людях преклонного возраста, которые могут рассчитывать на поддержку государства. После 80 лет увеличивается пенсия, если это страховая выплата по старости. Фиксированная выплата удваивается, что в текущем году составляет около 8100 рублей.
Однако это не единственное преимущество для пенсионеров. Во многих регионах предусмотрены единовременные выплаты, приуроченные к юбилейным датам. Например, такие выплаты существуют в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Власти поддерживают тех, чей возраст перешагнул за 90-летний рубеж. На 90-летие можно получить разовую выплату в размере 15 тысяч рублей. На 95-летний юбилей выплата увеличивается до 20 тысяч рублей, а при достижении 100 лет — до 25 тысяч рублей. Причем такую сумму можно получать ежегодно, — отметила Киреева.
Тем, у кого юбилей уже состоялся недавно, деньги начнут зачислять на карты с 1 ноября . Остальные смогут получить выплаты позже, пишет портал progorod43.ru.