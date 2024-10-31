"С 1 ноября начнется то, чего не было с 1820 года": синоптики сказали, к чему готовиться
- 09:20 31 октября
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- Служба новостей
Синоптики рассказали о новом изменении погоды, которое ожидается уже с 1 ноября. В это время многие регионы накроют перемены, которых там не было несколько сотен лет, подобной ситуации не наблюдалось с 1820 года, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали синоптики Gismeteo, конец рабочей недели и по совместительству начало ноября ознаменуются значительными погодными изменениями во многих районах нашей страны. Климатическая ситуация резко переменится, принеся с собой аномалии. Причем они будут проявлять себя в одном ключе сразу на большой территории.
Отмечается, что причиной ухудшения погоды станут штормы и циклоны, которые придут с севера и накроют практически всю европейскую часть России. Например, в районе Балтийского моря порывы ветра будут доходить до 22 метров в секунду.
При этом наиболее остро перемены проявят себя в центральных регионах и, в частности, в Москве. Первая половина недели в столице оказалась аномально теплой, температура превышала норму сразу на несколько градусов. Но первый день ноября все изменит кардинальным образом.
Температура резко рухнет с 8-10 градусов до плюс одного. А ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, то есть до штормовых значений, из-за чего будет казаться, что на улице уже по-зимнему холодно и на дворе не ноябрь, а декабрь или январь.
По словам метеорологов, столь резкого ухудшения погоды в начале ноября в столице не было с момента начала метеонаблюдений, с 1820 года. Причем стоит ждать еще и мокрый снегопад.