"С 1 ноября начнется то, чего не было с 1820 года": синоптики сказали, к чему готовиться

Синоптики рассказали о новом изменении погоды, которое ожидается уже с 1 ноября. В это время многие регионы накроют перемены, которых там не было несколько сотен лет, подобной ситуации не наблюдалось с 1820 года, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали синоптики Gismeteo, конец рабочей недели и по совместительству начало ноября ознаменуются значительными погодными изменениями во многих районах нашей страны. Климатическая ситуация резко переменится, принеся с собой аномалии. Причем они будут проявлять себя в одном ключе сразу на большой территории.