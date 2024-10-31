В Коми 10-летний ребенок перевел мошенникам более полумиллиона рублей

В Печоре в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о краже более 500 тысяч рублей с его банковских счетов. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.

Правоохранители выяснили, что на телефон 10-летней дочери заявителя в закрытом мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился блогером и сообщил о выигрыше в конкурсе.