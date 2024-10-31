В Коми 10-летний ребенок перевел мошенникам более полумиллиона рублей
- 09:50 31 октября
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- Инесса Богатая
В Печоре в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о краже более 500 тысяч рублей с его банковских счетов. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.
Правоохранители выяснили, что на телефон 10-летней дочери заявителя в закрытом мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который представился блогером и сообщил о выигрыше в конкурсе.
По данным регионального ведомства, во время короткой переписки злоумышленник начал угрожать ребенку, вынудив ее без разрешения взять телефон отца и зайти в банковские приложения по его указаниям. Испуганная девочка, следуя его инструкциям, перешла по интернет-ссылкам и ввела полученные данные, включая цифровые коды из SMS.
Этот инцидент привел к тому, что с родительских счетов в разных банках было похищено более полумиллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД по Республике Коми настоятельно рекомендует родителям проводить с детьми профилактические разговоры о цифровой безопасности для защиты от возможных угроз.