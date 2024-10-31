В Коми более 540 семей получили право на региональный семейный капитал в 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка

В Коми 541 родитель получили региональный семейный капитал за рождение третьего или последующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минтрудсоц Коми.

Напомним, сумма выплаты составляет 300 тысяч рублей.

В течение первых 9 месяцев текущего года эта форма поддержки была предоставлена 1030 семьям. Благодаря региональному капиталу семьи могут рассматривать вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, заботой о здоровье, обучением и развитием детей, а также обеспечением повседневных нужд.

Отметим, что финансирование регионального семейного капитала осуществляется исключительно из бюджета Республики Коми и предоставляется без учета нуждаемости. Его могут получить семьи, где с 1 января 2011 года появился третий или последующий ребенок.

С начала 2024 года на инициативу главы Республики Коми Владимира Уйба размер регионального капитала для рождения третьего или последующего ребенка удвоится — с 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Использовать средства поддержки можно полностью или по частям. Семьи могут распоряжаться средствами РСК через полгода после появления ребенка. Однако для погашения жилищного или ипотечного кредита средства доступны сразу после получения права на поддержку.

"Региональный капитал, связанный с рождением третьего или последующего ребенка, остается востребованным. С января по сентябрь этого года его использовали 1764 семьи. В приобретении жилья он помог 275 семьям, еще 824 семьи направили эти средства на ремонт", — сообщила первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Татьяна Майкова.

Семьи также применяют РСК для оплаты образовательных и медицинских услуг для детей.