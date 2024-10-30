Большинство сыктывкарцев предпочли премию вместо новогоднего корпоратива
- 01:00 31 октября
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- Инесса Богатая
75% сыктывкарцев предпочли выбрать премию, вместо новогоднего корпоратива. Об этом сообщает SuperJob.
Согласно исследованию сервиса, только 20% опрошенных жителей столицы Коми выбрали бы праздник вместо денег.
Наибольшее количество желающих посетить корпоратив — среди молодых людей до 34 лет, где таких 25%.
Среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет 81% отдали бы предпочтение премии. Более 80% тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, а также более 100 тысяч рублей в месяц, также предпочли бы денежное вознаграждение.
Какие суммы считают подходящими: премия до 10 тысяч рублей удовлетворила бы 23% респондентов. 19% устроила бы сумма от 10 до 30 тысяч рублей. Каждый шестой хотел бы получить от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый хотел бы от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый восьмой — от 100 до 200 тысяч рублей. Около 8% мечтают о сумме, превышающей 200 тысяч рублей, в то время как средняя желаемая сумма составляет 60 тысяч рублей. Лишь 2% участников опроса довольствовались бы любой премией.