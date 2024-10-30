Пьяный сыктывкарец угнал чужое авто: полиция задержала подозреваемого

В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, к правоохранителям обратился местный 21-летний студент, заявивший о пропаже своего авто марки "Форд Фокус".