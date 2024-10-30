Пьяный сыктывкарец угнал чужое авто: полиция задержала подозреваемого
- 23:20 30 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, к правоохранителям обратился местный 21-летний студент, заявивший о пропаже своего авто марки "Форд Фокус".
Парень сообщил, что припарковал машину у жилого дома и покинул ее буквально на несколько минут. Вернувшись, он обнаружил, что транспорт исчез с парковочного места.
Похищенный автомобиль сотрудники ГИБДД обнаружили во дворе на улице Чернова.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска определили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2001 года рождения с уголовным прошлым. Его задержали и доставили в отдел УМВД для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый отдыхал в закусочной, употребляя алкогольные напитки. По дороге домой ему встретился незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Он завел машину и начал кататься по городу, пока не попал в ДТП, наскочив на бордюр. Опасаясь последствий, он оставил машину и выбросил ключи в траву.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Его задержали согласно статье 91 УПК РФ.